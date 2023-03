Le Groupe Berkem annonce une nouvelle collaboration avec Unipex pour la distribution de ses ingrédients cosmétiques au Benelux et en Suisse romande

• Extension du partenariat de distribution avec Unipex, filiale du Groupe Barentz



• Renforcement de la présence du Groupe Berkem à l’international



Blanquefort (France), le 07 mars 2023 à 18h00 – Le Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du végétal (FR00140069V2 – ALKEM), annonce aujourd’hui l’extension de l’accord de distribution avec Unipex, l’un des référents du marché de la distribution de spécialités, sur les territoires du Benelux et de la Suisse romande pour l’ensemble de ses ingrédients destinés au marché de la cosmétique et du Personal Care.



Éric MOUSSU, Directeur Commercial de Groupe Berkem, déclare : « Ce nouvel accord avec Unipex fait suite à celui que nous avions signé ensemble en 2022 pour la distribution de nos solutions dédiées au pôle d’activité « Santé, Beauté & Nutrition » sur le territoire français. Nous poursuivons ainsi notre stratégie d’internationalisation au côté d’un acteur de la distribution des ingrédients de spécialités reconnu et ayant déjà fait ses preuves sur notre marché domestique. C’est sur la base de ce partenariat solide que nous entendons répondre à la demande des industriels de la cosmétique désirant accroître la naturalité de leurs produits tout en préservant leur efficacité. »



Pour recevoir toute l'information financière de Groupe Berkem en temps réel, faites-en la demande par mail à berkem@newcap.eu