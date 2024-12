Le groupe autrichien OMV met fin à son contrat avec le russe Gazprom

Le groupe pétrolier et gazier autrichien OMV a annoncé mercredi soir la résiliation de son contrat avec le géant russe Gazprom, initialement noué en 1968, à la suite de l'interruption des livraisons par Moscou.

( AFP / NIKOLAY DOYCHINOV )

"OMV met fin avec effet immédiat à son contrat de fourniture de gaz naturel à long terme avec Gazprom Export", a indiqué l'entreprise dans un communiqué, justifiant cette décision par les "multiples violations constatées des obligations contractuelles".

Le contrat en question, renouvelé en 2006, devait courir jusqu'en 2040.

C'est un tournant pour OMV, première entreprise occidentale à avoir signé un contrat de livraison avec l'Union soviétique en 1968.

Depuis le 16 novembre, la Russie ne fournit plus de gaz à l'Autriche, ce qui a mis fin à quasiment six décennies de dépendance du pays alpin, qui importait encore cet été 90% de son gaz de la Russie, notamment via l'Ukraine.

La compagnie, détenue à près d'un tiers par l'Etat autrichien, recevait auparavant "environ 7.400 mégawattheures par heure, soit quelque 5 térawatt-heures par mois".

Cette décision de Gazprom avait été prise en réaction à l'annonce par OMV d'un jugement arbitral lui donnant le droit de réclamer 230 millions d'euros en compensation des problèmes passés d'approvisionnement.

Selon son PDG Alfred Stern, la stratégie de diversification mise en oeuvre permet de garantir la sécurité d'approvisionnement pour les clients" et d'honorer l'ensemble des commandes.

Le groupe explique pouvoir s'appuyer sur "sa propre production de gaz en Norvège et en Autriche, la production d'acteurs tiers ainsi que sur des volumes supplémentaires de gaz naturel liquéfié (GNL)".

En représailles après le lancement de l'offensive russe contre l'Ukraine en février 2022, l'Union européenne, acheteur historique d'hydrocarbures russes, a dit vouloir s'affranchir de tout gaz naturel venant de Russie à l'horizon 2027.

Si elle a considérablement accru ses achats de GNL américain, elle n'a pas réussi à couper complètement le lien énergétique avec Moscou.