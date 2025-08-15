 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Suisse: La croissance freine au 2e trimestre, sous l’effet des droits de douane de Trump
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 12:46

Une illustration du président américain Donald Trump et du drapeau suisse

La croissance économique suisse aurait nettement ralenti au deuxième trimestre, selon une estimation rapide publiée vendredi par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), le repli de l'industrie manufacturière intervenant alors que les droits de douane américains commençaient à peser sur l'économie mondiale.

L'estimation indique que le produit intérieur brut (PIB) réel de la Suisse n’aurait progressé que de 0,1% en rythme trimestriel durant la période avril–juin, contre 0,8% au trimestre précédent, car un recul dans le secteur industriel a été partiellement compensé par une bonne tenue des services.

Donald Trump a annoncé début avril une série de droits de douane visant les partenaires commerciaux des États-Unis. La plupart de ces mesures ont été suspendues pour 90 jours, mais ce mois-ci, Donald Trump a imposé à la Suisse des droits de douane parmi les plus élevés au monde, un signal de mauvais augure pour le troisième trimestre.

L'estimation de la croissance trimestrielle de la Suisse a été ajustée pour tenir compte des variations saisonnières et de l'impact des événements sportifs.

Les données détaillées pour le deuxième trimestre sont prévues pour le 28 août.

(Reportage Anastasiia Kozlova, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Donald Trump
