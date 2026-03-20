Le groupe australien Star Entertainment nomme Charles Diao, cadre de Bally's, au poste de directeur financier

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(Remaniement du paragraphe 1, ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

L'opérateur de casinos australien Star Entertainment Group SGR.AX a déclaré vendredi qu'il avait nommé HC Charles Diao au poste de directeur financier du groupe, marquant ainsi un recrutement supplémentaire de dirigeant en provenance de la société américaine Bally's Corporation

BALY.N .

M. Diao, actuellement vice-président senior des finances et trésorier de Bally's, succédera à Frank Krile, qui a quitté son poste de directeur financier de Star Entertainment à la fin du mois de décembre .

La nomination de M. Diao fait suite aux nominations en décembre de Bruce Mathieson Jr en tant que directeur général et de Soo Kim, président de Bally's, en tant que président du conseil d'administration de Star.

La famille Mathieson et Bally's sont les principaux actionnaires de Star, avec des participations respectives d'environ 23 % et 38 %, et ont joué un rôle clé dans le soutien au sauvetage du groupe de casinos australien au bord de la faillite.

Bruce Mathieson Jnr, directeur général du groupe et directeur général, a déclaré que M. Diao contribuera à la stabilisation de l'entreprise, au renforcement des structures de gouvernance et à la mise en place d'une stratégie de performance à long terme.

Sa nomination en tant que directeur financier est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires et ministérielles, a ajouté Star.

L'opérateur de casinos australien en difficulté a confirmé vendredi plusieurs nominations de cadres clés, notamment celle de Tom Boyd en tant que directeur juridique intérimaire du groupe, de John Koster en tant que directeur général du Star Sydney et de David Whimpey en tant que directeur général intérimaire du Star Brisbane.