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Le groupe australien Maas a chuté de près de 30 % cette semaine après la saga autour de l'introduction en bourse de Firmus
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 03:19

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions du groupe australien Maas

MGH.AX ont chuté de plus de 27 % depuis le début de la semaine et s'apprêtent à connaître leur pire semaine si cette tendance se confirme

** Les inquiétudes des investisseurs se sont accrues jeudi après la publication d’articles de presse indiquant que Firmus, soutenue par Nvidia, pourrait réduire le montant de son introduction en bourse en Australie, prévue à 5 milliards de dollars , ce qui a entraîné une chute de 30 % du cours de l’action du prestataire de services de construction MGH

** MGH détient une participation de 3,2 % dans l’opérateur de centres de données spécialisés dans l’IA

** MGH a fait l’objet d’une suspension de cotation vendredi, dans l’attente d’une annonce concernant Firmus, qui a mis en veilleuse son projet d’introduction en bourse de 5 milliards de dollars, invoquant la volatilité et les conditions du marché

** Depuis le début de l’année, le titre avait perdu plus de 8 % avant la suspension des négociations

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