Le groupe australien Harvey Norman bénéficie d'une hausse du PT de la part des courtiers après des ventes optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Jefferies et Morningstar relèvent leurs objectifs de prix et leurs estimations de juste valeur sur le distributeur d'électronique grand public Harvey Norman HVN.AX après une mise à jour commerciale optimiste ** Jefferies a relevé son objectif de prix de 8,30 à 8,40 dollars australiens, après que HVN ait annoncé une augmentation du chiffre d'affaires cumulé entre le 1er juillet et le 20 novembre

** L'effet de levier opérationnel et l'exposition au logement de HVN le placent en position d'accélérer les bénéfices et de poursuivre la hausse, ajoute la société de courtage

** Morningstar a relevé l'estimation de la juste valeur de Harvey Norman de 12% à 5,50 dollars australiens, notant une demande solide pour l'électronique et les articles ménagers lors des récentes baisses de taux

** La firme de recherche en investissement avertit toutefois que la poussée agressive du géant américain Amazon AMZN.O en Australie constitue la plus grande menace pour HVN, en particulier dans le domaine de l'électronique, où la pénétration en ligne est très forte

** L'action a progressé de 56 % depuis le début de l'année à la dernière clôture