Le groupe australien Endeavour en hausse ; Citi relève ses prévisions

4 mars - ** Les actions du groupe australien Endeavour

EDV.AX augmentent de 4,2% à 4 dollars australiens, marquant leur plus grand gain intrajournalier depuis le 4 août 2025

** Citi augmente le prix cible de l'opérateur de pubs d'environ 4 % à 4,30 dollars australiens

*citi augmente le prix cible de l'opérateur de pubs d'environ 4 % à 4,30 dollars australiens * voit un potentiel d'amélioration de la performance avec une exécution qui devrait être améliorée par le nouveau directeur général

** Le courtier réduit de 3% les bénéfices par action pour les exercices 26 et 27, reflétant un léger ralentissement des ventes et une baisse des marges brutes dans le secteur de la vente au détail ** L'action a chuté de 3,5% au cours de la séance précédente après la publication d'une baisse de ~17% des bénéfices attribuables à l'exercice

** L'intention de la société de conserver son portefeuille de vente au détail et d'hôtels "est logique" pour l'analyste de Jefferies, bien que les synergies n'aient pas encore été réalisées

** La note moyenne de 14 analystes est "hold"; leur PT médian est de A$3.75 - selon les données compilées par LSEG

** L'action est en hausse de ~8% depuis le début de l'année