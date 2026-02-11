Le groupe australien Domino's Pizza fait appel à un vétéran de McDonald's, Gregory, en tant que nouveau directeur général

*

Les actions clôturent en hausse de 2,9 %

*

Gregory débutera le 5 août

*

L'analyste estime qu'il s'agit d'une bonne nomination

(Ajout de détails et d'éléments de contexte, commentaire de l'analyste au paragraphe 5, évolution de l'action au paragraphe 6) par Sameer Manekar et Rajasik Mukherjee

Domino's Pizza Enterprises DMP.AX a recruté Andrew Gregory, ancien dirigeant de McDonald's MCD.N , en tant que directeur général, plaçant ses espoirs dans le vétéran du secteur de la restauration rapide pour le guider à travers une période turbulente de baisse des ventes et d'augmentation de la concurrence.

Cette nomination intervient plus de sept mois après que l'opérateur australien de la chaîne de pizzas a annoncé le départ de son précédent directeur général, Mark van Dyck. Il avait rejoint Domino's Pizza Enterprises en novembre 2024 après le départ de Don Meij, chef de longue date, à la fin de l'année 2024.

Gregory travaille dans le secteur de la restauration rapide depuis plus de trente ans et a récemment occupé le poste de vice-président principal de McDonald's pour le franchisage mondial. De nationalité australienne, Gregory a également occupé le poste d'administrateur délégué et directeur général de McDonald's ANZ pendant huit ans à partir de 2014.

Il entrera en fonction le 5 août, a déclaré mercredi Domino's Pizza Enterprises.

"Il semble qu'il s'agisse d'une bonne nomination de notre côté... Il a de bonnes références, est relativement jeune et a de solides antécédents dans le domaine de la restauration rapide et plus particulièrement de l'engagement et de la croissance des franchisés", a déclaré Romano Sala Tenna, gestionnaire de portefeuille chez Katana Asset Management, qui investit dans les actions de Domino's Pizza Enterprises.

Les actions de la société ont augmenté de 5,8 % pour atteindre 23,65 dollars australiens, ce qui représente la plus forte hausse intrajournalière depuis le 12 janvier. L'action a clôturé en hausse de 2,9 %.

La plus grande franchise principale de Domino's Pizza

DPZ.O , dont le siège est aux États-Unis, a été confrontée à la baisse des ventes et à l'augmentation des coûts.

La société, qui est présente dans 12 pays d'Asie, d'Europe, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, a affiché l'an dernier sa première perte annuelle depuis son entrée en bourse il y a plus de vingt ans.

Elle a pris de l'importance en 2021 lorsque la pandémie a fait grimper la demande de livraisons, mais a depuis lutté contre la concurrence intense des plateformes de livraison et l'émergence de rivaux tels que la chaîne de burritos Guzman y Gomez GYG.AX , cotée à Sydney.