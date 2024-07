Le groupe Apicil finalise l'acquisition d’Alpheys

(AOF) - Après l'approbation des autorités de tutelles, le groupe Apicil annonce une nouvelle étape stratégique, avec la finalisation de l'acquisition de 100% du capital d'Alpheys, plateforme globale en architecture ouverte dédiée aux professionnels du conseil en investissement financier (CIF) et en gestion de patrimoine (CGP). Apicil en détenait jusque-là 40% aux côtés d'OFI Invest Distribute pour 40% et du management pour 20 %. Cette opération s'est négociée de gré à gré.

Avec cette acquisition, le groupe Apicil confirme ses ambitions sur le marché de l'épargne et renforce son réseau de distribution. Les produits d'Apicil Epargne sont commercialisés soit par un réseau de conseillers patrimoniaux salariés sous la marque Gresham Banque privée, soit par des conseillers en gestion de patrimoine indépendants par l'intermédiaire de la marque Intencial Patrimoine ou bien encore en digital sous la marque Nalo.

Alpheys propose aux professionnels de la gestion du patrimoine, des solutions de marché innovantes et performantes sur l'ensemble des classes d'actifs grâce à une plateforme digitale en architecture ouverte.

Les solutions du groupe Alpheys, orientées vers les nouvelles technologies, répondent aux besoins variés des clients des professionnels de la gestion de patrimoine : besoins d'investissement, d'optimisation fiscale, de transmission de patrimoine, de trésorerie, de rendement, au travers d'une offre complète (offre bancaire et financière, SCPI, private equity, assurance-vie et capitalisation, etc.).

Pour Alpheys, ce rapprochement assure la continuité de leurs investissements technologiques et renforce leur positionnement en tant que "pure player" B to B, dédié aux professionnels du conseil en investissement et en gestion de patrimoine.