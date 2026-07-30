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Le groupe américain d'énergie Southern Co dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à une forte demande d'électricité
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 14:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Southern Co SO.N a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant ses bénéfices du deuxième trimestre, le groupe américain d’électricité ayant bénéficié d’une forte demande en électricité provenant des centres de données, mais aussi des particuliers et des entreprises.

La demande en électricité connaît une croissance sans précédent aux États-Unis, principalement due à la multiplication des centres de données gourmands en énergie dédiés à l’IA, ainsi qu’à la réduction de la consommation de combustibles fossiles par les particuliers et les entreprises pour le chauffage et les transports.

Voici plus de détails:

* La société basée à Atlanta, en Géorgie, a enregistré une hausse de près de 4 % de ses ventes totales en kilowattheures au deuxième trimestre, tirée par la progression des ventes aux professionnels.

* Les ventes commerciales trimestrielles n’ont progressé que de 0,4 % hors ventes aux centres de données, une hausse principalement due à l’activité liée à la Coupe du monde de la FIFA dans la région.

* Southern Co est le deuxième plus grand fournisseur d’énergie aux États-Unis en termes de clientèle, présent en Alabama, en Géorgie, dans l’Illinois, au Mississippi, au Tennessee et en Virginie.

* La consommation des centres de données a augmenté de 55 % au deuxième trimestre, le total des clients à forte consommation sous contrat de Southern Co atteignant 17 gigawatts.

* L’entreprise a indiqué avoir conclu 6 GW de contrats supplémentaires depuis avril, dont 3 GW en Alabama et 3 GW en Géorgie.

* Le fournisseur d’électricité dessert des entreprises telles que Google GOOGL.O , Meta META.O , Microsoft MSFT.O , OpenAI et Compass Datacenters.

* Au cours du deuxième trimestre, les charges d’exploitation de Southern Co ont baissé de 8 millions de dollars pour s’établir à 5,2 milliards de dollars, tandis que les charges d’intérêts ont reculé de près de 9 % à 796 millions de dollars.

* Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 1,13 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation des analystes de 1 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

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