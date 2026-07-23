Le groupe aérien IATA nomme Saadia Zahidi, du Forum économique mondial, sa nouvelle directrice générale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Informations complémentaires sur la nouvelle directrice)

L'Association internationale du transportaérien (IATA) a nommé Saadia Zahidi, directrice générale du Forum économique mondial, au poste de directrice générale après le départ de l'actuel dirigeant, Willie Walsh , qui rejointla compagnie aérienne indienne IndiGo, a annoncé jeudi ce groupe de défense des intérêts des compagnies aériennes. Mme Zahidi, première femme à occuper le poste de directrice générale de l’IATA,prendra ses fonctions le 1er novembre,a précisé l’association dans un communiqué de presse confirmant une information publiée précédemment par Reuters.

L'organisation se tourne vers cette économiste d'origine pakistanaise, qui n'est pas issue du secteur aérien, à un moment où les compagnies aériennes sont confrontées à des difficultés géopolitiques et économiques, alors que les cours du pétrole dépassent les 100 dollars le baril en raison des conflits au Moyen-Orient.

Cette organisation influente, basée à Genève, a jusqu’à présent été dirigée principalement par d’anciens directeurs généraux ou membres de conseils d’administration de compagnies aériennes.

En tant que directrice générale de l’IATA, Mme Zahidi devra également aborder la question de la réduction de la pollution liée aux vols, à un moment où l’objectif phare des compagnies aériennes, à savoir atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, est remis en cause par une pénurie de nouveaux avions efficaces et de carburant aviation vert.

En janvier, lors d’une discussion sur les principaux risques mondiaux pour 2026, Mme Zahidi a exprimé, dans un podcast du Forum économique mondial, sa préoccupation quant au fait que les risques environnementaux étaient relégués au second plan, les dirigeants se concentrant sur des domaines tels que les tensions commerciales.

« Je pense que le fait que ces risques aient été relégués au second plan est préoccupant, mais c’est aussi, dans une certaine mesure, compréhensible, car l’attention s’est portée sur des risques à plus court terme liés à la géopolitique, à la géoéconomie et aux bulles spéculatives potentielles », a-t-elle déclaré.

« Tout cela commence à détourner l’attention de nombreux dirigeants et experts. Mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas un sujet sur lequel nous devons également nous pencher. »