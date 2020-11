Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Groupe ADP signe un partenariat avec Cerballiance Reuters • 05/11/2020 à 14:09









5 novembre (Reuters) - AEROPORTS DE PARIS SA ADP.PA : * LE GROUPE ADP SIGNE UN PARTENARIAT AVEC CERBALLIANCE POUR FACILITER LA RÉALISATION DES TESTS DE DÉPISTAGE NÉCESSAIRES AU VOYAGE DES PASSAGERS AÉRIENS * LES PASSAGERS AU DÉPART PEUVENT PRENDRE RENDEZ-VOUS DANS UN LABORATOIRE DU RÉSEAU CERBALLIANCE OU DANS UN CENTRE DE DÉPISTAGE CERBALLIANCE EN AÉROPORT * LES PASSAGERS AURONT LA GARANTIE D'OBTENIR UN RÉSULTAT SOUS 48 HEURES POUR UN TEST RT-PCR ET SOUS 1 À 2 HEURES MAXIMUM POUR UN TEST ANTIGÉNIQUE Texte original : https://bit.ly/38e9Clx Pour plus de détails, cliquez sur ADP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ADP Euronext Paris +0.50%