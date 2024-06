Le groupe 123 IM lance une activité de multigestion

(AOF) - Le Groupe 123 Investment Managers (123 IM) annonce le lancement de Pams, une nouvelle société de gestion dédiée à la multigestion. Cette initiative fait suite d’une part à l’ouverture du capital du groupe en 2023, à travers l’arrivée de nouveaux investisseurs stratégiques et d’autre part à l’acquisition de Fondinvest Capital, acteur historique de la multigestion pour les investisseurs institutionnels. Pams est présenté comme le nouveau tiers de confiance de la démocratisation du private equity, initiée dans les années 2000 par le Groupe 123 IM.

Grâce à son approche, Pams démocratise l'accès à une sélection de gérants du non coté, reconnus pour leur expertise et leurs performances tels que PAI Partners, Antin Infrastructure Partners, Mircap Partners via ses fonds primaires (1 milliard d'euros investis), ou encore Carlyle, CVC et Eurazeo via ses fonds secondaires (826 millions d'euros investis).

Par le biais de ses fonds dédiés (feeders et fonds de fonds), Pams propose également d'accéder à des équipes de premier plan, respectivement sur trois verticales : le venture, les allocations thématiques et le LBO. Bénéficiant de son rôle central, Pams proposera d'accompagner les sociétés aux côtés des gérants financiers par l'intermédiaire de ses fonds de co-investissements.

Pams réunit une équipe d'une quinzaine de personnes, dédiées notamment à la sélection des gérants, à la structuration des fonds, au développement commercial et au développement technologique de la plateforme.