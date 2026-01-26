 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le gouverneur du Texas interdit aux employés de l'État d'utiliser les produits d'Alibaba et de Temu
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 23:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte au paragraphe 3, demande de commentaires au paragraphe 4) par Courtney Rozen, Alexandra Alper et David Shepardson

Le Texas interdira à ses employés d'utiliser le matériel et les logiciels d'Alibaba, de Temu et de TP-Link, a déclaré le gouverneur dans un communiqué lundi, expliquant que son État avait pris cette décision pour protéger la "vie privée des Texans" contre le gouvernement chinois. La liste comprend également le distributeur de mode en ligne Shein et le fabricant de batteries CATL, selon la déclaration du gouverneur du Texas Greg Abbott.

Il s'agit de la dernière mesure prise par un représentant du gouvernement de l'État pour interdire à ses employés d'utiliser des technologies créées par des entreprises chinoises au nom de la sécurité.

Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Valeurs associées

ALIBABA GRP
18,002 EUR Tradegate -1,63%
ALIBABA GRP
21,9320 USD OTCBB -1,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank