Le gouverneur du Texas interdit aux employés de l'État d'utiliser les produits d'Alibaba et de Temu

(Ajout du contexte au paragraphe 3, demande de commentaires au paragraphe 4) par Courtney Rozen, Alexandra Alper et David Shepardson

Le Texas interdira à ses employés d'utiliser le matériel et les logiciels d'Alibaba, de Temu et de TP-Link, a déclaré le gouverneur dans un communiqué lundi, expliquant que son État avait pris cette décision pour protéger la "vie privée des Texans" contre le gouvernement chinois. La liste comprend également le distributeur de mode en ligne Shein et le fabricant de batteries CATL, selon la déclaration du gouverneur du Texas Greg Abbott.

Il s'agit de la dernière mesure prise par un représentant du gouvernement de l'État pour interdire à ses employés d'utiliser des technologies créées par des entreprises chinoises au nom de la sécurité.

Les entreprises n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.