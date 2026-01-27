 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le gouverneur du Texas interdit aux employés de l'État d'utiliser des produits Shein et Alibaba
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 00:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les interdictions de produits au paragraphe 3, sur la Chine au paragraphe 4 et sur les entreprises au paragraphe 5) par Courtney Rozen, Alexandra Alper et David Shepardson

Le Texas interdira à ses employés d'utiliser le matériel et les logiciels de Shein, Alibaba et TP-Link, a déclaré le gouverneur dans un communiqué lundi, expliquant que son État avait pris cette décision pour protéger la "vie privée des Texans" contre le gouvernement chinois. La liste comprend également la plateforme de commerce en ligne Temu et le fabricant de batteries CATL, selon le communiqué du gouverneur du Texas Greg Abbott.

Il s'agit du dernier exemple en date d'un représentant du gouvernement d'un État qui, au nom de la sécurité, interdit l'utilisation de technologies provenant d'entreprises appartenant à des Chinois. L'interdiction d'Abbott restreint les employés d'utiliser le "matériel physique, l'intelligence artificielle et les logiciels" des entreprises sur les appareils et les réseaux appartenant à l'État.

L'administration Trump, que M. Abbott soutient, a cherché à limiter ses propres actions susceptibles de contrarier Pékin. En octobre, les deux pays sont parvenus à une détente dans une guerre commerciale et technologique de longue haleine.

L'interdiction d'Abbott couvre le fabricant chinois de drones Autel et les produits de la société chinoise d'intelligence artificielle iFlyTek.

Les entreprises n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Valeurs associées

ALIBABA GRP
18,002 EUR Tradegate -1,63%
ALIBABA GRP
21,9320 USD OTCBB -1,71%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank