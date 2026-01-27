Le gouverneur du Texas interdit aux employés de l'État d'utiliser des produits Shein et Alibaba

Le Texas interdira à ses employés d'utiliser le matériel et les logiciels de Shein, Alibaba et TP-Link, a déclaré le gouverneur dans un communiqué lundi, expliquant que son État avait pris cette décision pour protéger la "vie privée des Texans" contre le gouvernement chinois. La liste comprend également la plateforme de commerce en ligne Temu et le fabricant de batteries CATL, selon le communiqué du gouverneur du Texas Greg Abbott.

Il s'agit du dernier exemple en date d'un représentant du gouvernement d'un État qui, au nom de la sécurité, interdit l'utilisation de technologies provenant d'entreprises appartenant à des Chinois. L'interdiction d'Abbott restreint les employés d'utiliser le "matériel physique, l'intelligence artificielle et les logiciels" des entreprises sur les appareils et les réseaux appartenant à l'État.

L'administration Trump, que M. Abbott soutient, a cherché à limiter ses propres actions susceptibles de contrarier Pékin. En octobre, les deux pays sont parvenus à une détente dans une guerre commerciale et technologique de longue haleine.

L'interdiction d'Abbott couvre le fabricant chinois de drones Autel et les produits de la société chinoise d'intelligence artificielle iFlyTek.

