Le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, met en garde contre l'incertitude mondiale et laisse les marchés dans l'expectative quant à la prochaine hausse des taux

L'incertitude mondiale pourrait inciter les entreprises à réduire leurs coûts, selon Kazuo Ueda

La BOJ examinera les risques à la hausse et à la baisse, selon Kazuo Ueda

L'inflation sous-jacente augmentera en même temps que les mouvements de prix réels

Le yen s'affaiblit par rapport au dollar, les marchés ayant jugé les remarques dovish

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré que l'inflation était en bonne voie pour atteindre durablement l'objectif de la banque, mais a mis en garde contre les incertitudes mondiales qui pourraient décourager les entreprises d'augmenter les salaires, se laissant ainsi le champ libre pour décider d'une éventuelle hausse des taux d'intérêt en octobre.

Kazuo Ueda a réaffirmé la volonté de la banque centrale de continuer à relever ses taux d'intérêt encore bas si l'économie et les prix évoluent conformément à ses prévisions.

Il a toutefois indiqué que les perspectives économiques du Japon étaient entachées de diverses incertitudes, telles que les signes croissants de faiblesse du marché du travail aux États-Unis et l'impact attendu de l'augmentation des droits de douane américains sur les bénéfices des entreprises japonaises.

"Si l'incertitude concernant les économies étrangères et les politiques commerciales reste élevée, les entreprises pourraient mettre davantage l'accent sur la réduction des coûts et réduire leurs efforts pour refléter les augmentations de prix dans les salaires", a déclaré Kazuo Ueda lors d'un discours prononcé vendredi devant des chefs d'entreprise à Osaka, une ville de l'ouest du Japon.

"L'évolution future de l'économie américaine et la conduite de la politique monétaire pourraient affecter de manière significative l'économie et les prix au Japon", a déclaré Kazuo Ueda. "Nous continuerons donc à suivre de près la situation", a-t-il ajouté.

Le yen japonais JPY=EBS s'est affaibli de 0,2% à 147,60 pour un dollar américain après les commentaires de Kazuo Ueda, certains acteurs du marché les ayant interprétés comme une réduction de la probabilité d'une hausse des taux en octobre.

"Il n'y a pas eu de changement clair dans la communication de la BOJ qui suggérerait qu'elle essaie de préparer le terrain pour une hausse des taux en octobre", a déclaré Shotaro Mori, économiste principal à la SBI Shinsei Bank.

"Si l'impact des droits de douane devait s'intensifier à partir de maintenant, il serait important d'examiner les données concrètes sur la croissance économique et les bénéfices des entreprises du troisième trimestre au Japon", a-t-il ajouté, prédisant qu'une hausse en décembre était désormais plus probable qu'en octobre.

Ces remarques ont été faites dans le sillage de la fermeture du gouvernement américain qui a commencé mercredi, ce qui pourrait retarder la publication d'un grand nombre de données économiques et compliquer la décision de la BOJ sur les taux.

Les acteurs du marché ont suivi de près les commentaires de Kazuo Ueda à la recherche d'indices sur la date à laquelle la BOJ reprendra un cycle de hausse des taux qui a été interrompu en raison de l'incertitude sur les retombées économiques des droits de douane américains.

Lors de la réunion de septembre de la BOJ, le conseil d'administration s'est divisé en deux camps et les appels à une hausse des taux à court terme lancés par un décideur politique dovish ont conduit les marchés à estimer à plus de 60 % les chances que la banque augmente ses taux de 0,5 % à 0,75 % lors de sa prochaine réunion de politique générale, les 29 et 30 octobre.

Kazuo Ueda a déclaré que l'économie japonaise résistait jusqu'à présent à l'impact des droits de douane américains, de nombreuses entreprises disposant d'une réserve de bénéfices élevés accumulés dans le passé.

Il a également déclaré que l'inflation sous-jacente, ou la tendance générale des prix excluant les facteurs ponctuels, s'accélérera en direction de l'objectif de la BOJ, retirant ainsi une référence antérieure à une brève stagnation en raison de la pression croissante exercée par la hausse des coûts alimentaires.

"Étant donné l'intensification des pénuries de main-d'œuvre et l'augmentation des attentes d'inflation à moyen et long terme, l'inflation sous-jacente devrait s'accélérer en même temps que l'inflation réelle", a déclaré Kazuo Ueda.

Cette remarque est à rapprocher de la déclaration de politique générale de la BOJ en septembre, qui indiquait que l'inflation sous-jacente "sera lente en raison du ralentissement de la croissance, avant d'augmenter progressivement"

La BOJ a justifié la lenteur de ses hausses de taux par le fait que l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire la hausse des prix induite par la demande intérieure telle qu'elle est mesurée par divers indicateurs, reste en deçà de son objectif de 2 %.

"En fonction du comportement des entreprises en matière de fixation des salaires et des prix, il est possible que les hausses de prix persistent plus longtemps que prévu", a déclaré Kazuo Ueda. Mais il a ajouté qu'une hausse prolongée des prix des denrées alimentaires pourrait également nuire à la consommation et faire baisser l'inflation.

"Nous examinerons attentivement la probabilité que notre scénario de base se concrétise, ainsi que les risques à la hausse et à la baisse" avant de décider de la politique monétaire, a déclaré Kazuo Ueda.

La BOJ a mis fin l'année dernière à un programme de relance massif qui s'étendait sur une décennie et a relevé ses taux à 0,5 % en janvier, estimant que le Japon était sur le point d'atteindre durablement son objectif d'inflation de 2 %.

Alors que l'inflation dépasse les 2 % depuis plus de trois ans, Kazuo Ueda a souligné la nécessité de faire preuve de prudence dans l'augmentation des coûts d'emprunt afin de s'assurer que les hausses de prix sont alimentées par des hausses de salaires et une demande intérieure robuste.