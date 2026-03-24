Le gouverneur de l'Oklahoma nomme Alan Armstrong, cadre dans le secteur de l'énergie, au siège vacant du Sénat américain

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Le gouverneur de l'Oklahoma a annoncé mardi qu'il nommait Alan Armstrong, un cadre du secteur de l'énergie, pour représenter l'État au Sénat américain, afin de combler la vacance créée par la confirmation de Markwayne Mullin au poste de secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis.

* Le gouverneur Kevin Stitt a annoncé la nomination de M. Armstrong dans un message sur X, le qualifiant de "conservateur convaincu" qui contribuera à faire avancer les efforts de réforme énergétique.

* M. Armstrong est le président exécutif et l'ancien directeur général de Williams Companies WMB.N , une société d'infrastructure énergétique basée à Tulsa, dans l'Oklahoma.

* "Je ne doute pas que son point de vue sera déterminant pour faire avancer la réforme des permis afin de débloquer la compétitivité américaine et l'accessibilité à l'énergie pour les générations à venir", a déclaré M. Stitt à propos de M. Armstrong.

* M. Armstrong remplacera Mullin jusqu'à ce qu'un nouveau sénateur soit élu pour occuper le siège lors des élections de mi-mandat de novembre. La loi de l'Oklahoma interdit à M. Armstrong de se porter candidat à cette élection.

* Lundi, le Sénat a voté par 54 voix contre 45 la confirmation de Mullin au poste de secrétaire à la sécurité intérieure , en remplacement de Kristi Noem. Mullin devait prêter serment mardi lors d'une cérémonie à la Maison Blanche.