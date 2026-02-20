 Aller au contenu principal
Le gouverneur de l'État de New York, M. Hochul, retire sa proposition d'extension du projet pilote de robotaxi
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 07:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réaction du groupe des chauffeurs de taxi au paragraphe 9) par David Shepardson et Zaheer Kachwala

Le gouverneur deNew York, Kathy Hochul, a retiré sa proposition d'autoriser les services commerciaux de robots taxis dans les petites villes en dehors de New York, a déclaré jeudi un porte-parole du gouverneur.

"Sur la base des conversations avec les parties prenantes, y compris au sein de la législature, il était clair que le soutien n'était pas suffisant pour faire avancer cette proposition", a déclaré le porte-parole.

Cette décision constitue un revers pour Waymo, l'unité de véhicules autonomes d'Alphabet GOOGL.O , qui a reçu son premier permis pour commencer à tester des véhicules autonomes dans la ville de New Yorken août, mais avec un spécialiste formé derrière le volant.

L'unité, qui propose chaque semaine au public environ 400 000 trajets sans chauffeur dans la baie de San Francisco, à Los Angeles, à Phoenix, à Austin, à Atlanta et dans d'autres villes, espérait accroître son emprise déjà considérable sur le marché des robotaxis et puiser dans un vaste réservoir de nouveaux utilisateurs.

"Bien que nous soyons déçus par la décision du gouverneur, nous sommes déterminés à apporter notre service à New York et nous travaillerons avec la législature de l'État pour faire avancer ce dossier", a déclaré un porte-parole de Waymo.

L'autorité de Waymo pour tester dans la ville de New York expirera le 31 mars si elle n'est pas prolongée, a déclaré l'entreprise. L'entreprise n'est pas autorisée à proposer des trajets payants sans chauffeur à New York.

"Nous entendons des milliers de New-Yorkais qui ont expérimenté Waymo dans d'autres villes et qui veulent y avoir accès chez eux", a ajouté le porte-parole.

Les opérations de conduite autonome sont déjà confrontées à un chemin difficile vers la commercialisation, car la technologie a fait l'objet d'un examen approfondi en raison de problèmes de sécurité après des accidents impliquant des véhicules autonomes.

La New York Taxi Workers Alliance, qui représente 28 000 chauffeurs professionnels, a salué la "décision sensée de Hochul de retirer le projet pilote très impopulaire de robotaxi Waymo dans le nord de l'État.....". Tout comme les chauffeurs de la ville de New York se sont battus et ont obtenu la responsabilisation d'Uber et de Lyft - en gagnant des normes de rémunération minimale, un plafond de véhicules et des indemnités de chômage à notre récente victoire pour cause juste - les chauffeurs sont prêts à s'opposer à Waymo."

Les agences américaines ont ouvert une enquête après qu'un véhicule autonome Waymo a heurté une jeune fille près d'une école primaire à Santa Monica, en Californie, le mois dernier, lui causant des blessures mineures après qu'elle ait traversé la rue en courant derrière un SUV garé en double file.

"Les véhicules autonomes font déjà baisser les taux d'accidents et améliorent la sécurité des piétons en Arizona, en Californie et au Texas. Il est décevant que le gouverneur Hochul retire sa proposition, car les New-Yorkais méritent les mêmes protections éprouvées", a déclaré Adam Kovacevich, directeur général de la Chamber of Progress.

Certains législateurs souhaitent que le Congrès adopte une législation qui faciliterait le déploiement de véhicules autopilotés à l'échelle nationale.

Bloomberg News a précédemment rapporté la décision de Mme Hochul.

