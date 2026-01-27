Le gouverneur de Californie allègue que TikTok supprime les contenus critiques à l'égard de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a allégué lundi que TikTok supprimait les contenus critiques à l'égard du président Donald Trump et que M. Newsom lançait un examen des pratiques de modération des contenus de la plateforme de médias sociaux pour déterminer si elles violaient la loi de l'État.

"Gavin Newsom lance un examen de cette conduite et demande au ministère de la Justice de Californie de déterminer si elle viole la loi californienne", a déclaré son bureau sur X.

Gavin Newsom, un démocrate, et Donald Trump, un républicain, critiquent depuis longtemps leurs politiques respectives.