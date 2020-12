Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouverneur adjoint de Kaboul tué dans un attentat Reuters • 15/12/2020 à 07:29









KABOUL, 15 décembre (Reuters) - Un attentat à la bombe a coûté la vie mardi au gouverneur adjoint de Kaboul, rapportent les services de sécurité afghans. La bombe avait été placée sous la voiture de Mahboobullah Mohebi, précisent-ils. Deux gardes ont été blessés. Aucune revendication n'a été formulée. Le gouvernement afghan et les taliban ont entamé en septembre des négociations de paix sous l'égide des Etats-Unis, mais la milice islamiste n'a pas déposé les armes et les attentats restent fréquents, notamment dans la capitale, où un procureur a été tué la semaine dernière. (Hamid Farzad et Abdul Qadir Sediqi, version française Jean-Philippe Lefief)

