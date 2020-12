Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement libanais s'accorde sur un maintien des subventions sur le pain Reuters • 08/12/2020 à 21:44









BEYROUTH, 8 décembre (Reuters) - Le gouvernement libanais par intérim s'est accordé mardi sur la nécessité de maintenir les subventions sur le pain et les médicaments essentiels alors que la crise financière a fait basculer dans la pauvreté une large partie de la population. Lors d'une réunion à laquelle participaient aussi le gouverneur de la banque centrale et un conseiller du président Michel Aoun, les ministres se sont engagés à élaborer dans un délai d'une semaine un plan à même de réduire la dépense publique sans toucher à ces subventions publiques sur des produits de base. Les rumeurs sur un potentiel arrêt de ces subventions ont provoqué des achats-panique ces derniers mois, suscitant des inquiétudes sur de possibles pénuries alimentaires. La semaine dernière, le gouverneur de la Banque centrale, Riad Salameh, avait indiqué que la Banque centrale ne pourrait maintenir ces subventions que deux mois de plus. (Ellen Francis et Tom Perry version française Henri-Pierre André)

