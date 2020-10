Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement dément toute pression lors du vote d'Engie sur Suez Reuters • 07/10/2020 à 13:09









PARIS, 7 octobre (Reuters) - Le gouvernement a démenti "formellement" mercredi toute intervention du secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, pour orienter le vote du conseil d'administration d'Engie ENGIE.PA sur la cession à Veolia VIE.PA de l'essentiel de sa participation dans Suez SEVI.PA . Mediapart a rapporté qu'Alexis Kohler avait demandé aux représentants de la CFDT au conseil d'Engie, dont l'Etat est actionnaire, de ne pas prendre part au vote afin de garantir l'acceptation de l'offre de Veolia bien que le gouvernement ait réclamé officiellement davantage de temps pour permettre un accord avec Suez. "Je démens formellement cette pseudo information (...) sur une intervention du secrétaire général de l'Elysée auprès des administrateurs", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue du conseil des ministres. "C'est totalement faux. Le secrétaire général de l'Elysée n'est pas intervenu (...) sur ce dossier." (Elizabeth Pineau et Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.65% SUEZ Euronext Paris -0.56% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.61%