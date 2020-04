Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement décidé à soutenir Air France-KLM Reuters • 02/04/2020 à 12:42









PARIS, 2 avril (Reuters) - Le gouvernement français est prêt à soutenir Air France-KLM pour que la compagnie reste telle qu'elle est, a déclaré jeudi le ministre des Finances, excluant l'hypothèse d'une scission. "Air France-KLM est une belle entreprise et nous voulons qu'elle reste en l'état, c'est pourquoi nous sommes prêts à la soutenir", a déclaré Bruno Le Maire. "Je ne veux pas être plus précis sur le type de soutien que nous pouvons apporter à Air France-KLM, mais nous ne la laisserons pas seule face à la crise très violente à laquelle les compagnies aériennes sont confrontées actuellement", a-t-il ajouté, lors d'un point de presse en ligne. (Leigh Thomas, version française Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +2.90%