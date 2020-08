Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement d'entente nationale libyen déclare un cessez-le-feu Reuters • 21/08/2020 à 12:42









TRIPOLI, 21 août (Reuters) - Le gouvernement d'entente nationale (GEN) en Libye, reconnu par la communauté internationale et basé dans la capitale Tripoli, a proclamé vendredi un cessez-le-feu dans un communiqué. Selon ce document, le Premier ministre Fayez el Sarraj, qui dirige le GEN, "a ordonné à l'ensemble des forces militaires d'appliquer immédiatement un cessez-le-feu et d'interrompre toutes les opérations de combat sur l'ensemble du territoire libyen". (Bureau de Tripoli, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

