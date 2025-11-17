Le gouvernement colombien commande 17 avions de chasse Gripen E/F à Saab
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 09:55
Le contrat comprend 15 avions de chasse biplaces Gripen E et deux Gripen F biplaces ainsi que l'équipement et l'armement associés, la formation et les services.
Saab et le gouvernement colombien ont également signé aujourd'hui deux accords définissant le cadre de divers projets militaires et sociaux.
Ces projets couvrent un ensemble complet de coopération industrielle qui bénéficiera à la Colombie dans des domaines tels que l'aéronautique, la cybersécurité, la santé, l'énergie durable et la technologie de purification de l'eau.
' Cela marque le début d'un partenariat fort et à long terme qui renforcera la défense et la sécurité de la Colombie, bénéficiera à ses populations et renforcera la puissance d'innovation du pays ', déclare Micael Johansson, président et directeur général de Saab.
