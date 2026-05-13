Le gouvernement britannique va réformer le régime de cloisonnement des banques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le nom du projet de loi au paragraphe 2, Reeves au paragraphe 4, les détails sur la taille des banques au paragraphe 5, la source concernant les détails législatifs au paragraphe 6)

Le gouvernement britannique s'est engagé à actualiser la loi qui sous-tend le régime de cantonnement, lequel impose aux banques de séparer leurs activités de détail des activités plus risquées telles que la banque d'investissement.

Dans un document publié mercredi présentant les priorités parlementaires, le gouvernement a déclaré que les réformes du régime, qui seront incluses dans un nouveau projet de loi sur le renforcement des services financiers, permettraient de débloquer davantage de financements pour les entreprises britanniques.

“Une concurrence accrue dans le domaine des prêts aux PME aidera les petites entreprises à accéder au financement”, a déclaré le gouvernement. La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, avait promis l'année dernière des réformes “significatives” de la séparation des activités, dans le cadre des efforts du gouvernement visant à réduire les formalités administratives afin de stimuler la croissance économique.

Ces règles s'appliquent aux banques dont les dépôts de détail dépassent 35 milliards de livres sterling (46,1 milliards de dollars) et concernent Lloyds LLBP.UL , NatWest NWG.L , HSBC HSBCUK.UL , Barclays BARC.L et Santander UK SANS_pa.L .

Le ministère britannique des Finances et la Banque d'Angleterre n'ont pas immédiatement répondu à une demande d'informations complémentaires sur cette proposition, bien qu'une source au sein d'une grande banque britannique ait déclaré comprendre qu'il s'agissait d'une législation qui permettrait le partage des fonctions administratives essentielles entre la banque cantonnée et la banque de négoce – ce qui est interdit par les règles en vigueur.