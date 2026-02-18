 Aller au contenu principal
Le gouvernement allemand travaille à la poursuite du projet d'avion de combat
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement allemand s'efforce de poursuivre son partenariat avec la France en matière d'avions de combat plutôt que d'y mettre fin, a déclaré mercredi un porte-parole du gouvernement allemand, interrogé sur le projet FCAS en difficulté.

Valeurs associées

AIRBUS
198,5000 EUR Euronext Paris +1,02%
DASSAULT AVIATION
351,0000 EUR Euronext Paris +3,11%
RTX
203,560 USD NYSE +1,75%
SAFRAN
346,0000 EUR Euronext Paris +1,50%
