Le gouvernement allemand travaille à la poursuite du projet d'avion de combat

Le gouvernement allemand s'efforce de poursuivre son partenariat avec la France en matière d'avions de combat plutôt que d'y mettre fin, a déclaré mercredi un porte-parole du gouvernement allemand, interrogé sur le projet FCAS en difficulté.