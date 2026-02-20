Le gouvernement allemand est en contact avec la Maison Blanche sur les prochaines étapes après l'arrêt de la Cour suprême

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement allemand a déclaré vendredi qu'il était en contact étroit avec l'administration américaine pour déterminer ce que l'arrêt de la Cour suprême , qui a annulé les tarifs douaniers d'urgence imposés par la Maison Blanche, signifiait pour le commerce bilatéral.

"Nous restons en contact étroit avec le gouvernement américain pour clarifier les prochaines étapes vers la stabilité et la prévisibilité des relations commerciales", a déclaré un porte-parole du gouvernement.