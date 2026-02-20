 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le gouvernement allemand est en contact avec la Maison Blanche sur les prochaines étapes après l'arrêt de la Cour suprême
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 19:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement allemand a déclaré vendredi qu'il était en contact étroit avec l'administration américaine pour déterminer ce que l'arrêt de la Cour suprême , qui a annulé les tarifs douaniers d'urgence imposés par la Maison Blanche, signifiait pour le commerce bilatéral.

"Nous restons en contact étroit avec le gouvernement américain pour clarifier les prochaines étapes vers la stabilité et la prévisibilité des relations commerciales", a déclaré un porte-parole du gouvernement.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank