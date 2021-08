Le gouvernement afghan cherche à tenir ses derniers bastions, les taliban continuent leur avancée

KABOUL, 15 août (Reuters) - Les insurgés taliban se sont emparés de la ville de Mazar-i-Sharif, dans le nord de l'Afghanistan, et se rapprochent de Kaboul, alors que les pays occidentaux évacuent leurs ressortissants de la capitale afghane.

Il s'agit de la dernière victoire d'importance pour les taliban, qui ont commencé leur offensive alors que les Etats-Unis se retirent d'Afghanistan.

Le président américain, Joe Biden, a annoncé samedi avoir approuvé l'envoi de forces militaires supplémentaires à Kaboul.

"Les taliban ont pris le contrôle de Mazar-i-Sharif", a dit Afzal Hadid, chef du conseil provincial de Balkh, ajoutant que la ville semblait être tombée sans combat. Les forces de sécurité ont pris la fuite vers la frontière ouzbèke.

KABOUL DE PLUS EN PLUS CERNÉE

Alors que la capitale semble de plus en plus isolée en tant que dernier bastion du gouvernement, les Afghans affluent à Kaboul, fuyant les provinces du pays et craignant un retour à un régime islamiste pur et dur.

Des centaines de personnes ont dormi entassées dans des tentes ou en plein air dans la ville, au bord des routes ou sur des parkings, a indiqué un résident. "On peut voir la peur sur leurs visages", a-t-il dit.

Les gouvernements occidentaux ont accéléré l'évacuation de leur personnel diplomatique, de leurs ressortissants et des Afghans ayant travaillé pour eux. Des troupes américaines sont arrivées à Kaboul pour protéger ces opérations et garder le contrôle de l'aéroport.

L'ambassadeur britannique quittera le pays d'ici dimanche soir, ont rapporté les médias britanniques.

Les demandes de visa dans les ambassades se comptent par dizaines de milliers, ont indiqué des responsables, et Washington a demandé à des pays tiers de loger temporairement les Afghans ayant travaillé pour le gouvernement américain.

LES TALIBAN SE RAPPROCHENT DE KABOUL

Les taliban ont pris la ville de Pul-e-Alam, à 70 km au sud de Kaboul, selon un membre du conseil provincial local, qui préférait conserver l'anonymat.

Vendredi, les insurgés ont pris le contrôle de Kandahar et Herat, les deuxième et troisième villes d'Afghanistan. Aux Etats-Unis, Joe Biden a déclaré que c'était à l'armée afghane de tenir son propre territoire. "Une présence américaine sans fin au milieu du conflit civil d'un autre pays n'était pas acceptable pour moi", a-t-il déclaré.

Le président afghan Ashraf Ghani s'est entretenu samedi avec des dirigeants locaux et des partenaires internationaux, dont le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken avec qui il a discuté des efforts à déployer pour réduire la violence en Afghanistan.

Le Qatar, qui a accueilli les pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les taliban, a déclaré qu'il avait exhorté les insurgés à cesser le feu.

(Reportage Rédaction de Kaboul avec Jonathan Landay, rédigé par Raju Gopalakrishnan, Alasdair Pal, James Mackenzie et Cynthia Osterman; version française Camille Raynaud)