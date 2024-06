Le GNL cible de nouvelles sanctions européennes contre la Russie

Pour la première fois, l'Union européenne a adopté une mesure ciblant certains navires qui contribuent à la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine; ceux-ci qui font l'objet d'une interdiction d'accès aux ports et d'une interdiction de fournir des services. Cette mesure vise aussi les pétroliers faisant partie de la "flotte fantôme" de Poutine qui contournent les plafonds imposés par l'UE et par la coalition pour le plafonnement des prix.

(AOF) - Le quatorzième train de sanctions contre la Russie de l’union européenne comprend de nouvelles mesures importantes liées à l'énergie, qui ciblent le gaz naturel liquéfié (GNL), et des mesures ciblant les navires qui contribuent à la guerre menée par la Russie. En ce qui concerne le GNL, tout investissement futur dans des projets de GNL en construction en Russie, et les exportations au profit de tels projets, seront interdits.

