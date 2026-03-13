Le gisement pétrolier de Tengiz, au Kazakhstan, n'a pas interrompu sa production à la suite d'un incident, selon certaines sources

Le champ pétrolier de Tengiz au Kazakhstan, dirigé par Chevron CVX.N , n'a pas interrompu sa production de pétrole après le récent incident, ont déclaré deux sources industrielles à Reuters vendredi.

Le consortium Tengizchevroil a déclaré plus tôt vendredi qu'un "incident" s'était produit dans l'une des installations du champ pétrolifère de Tengiz le 11 mars, sans donner plus de détails.