Le gisement pétrolier de Tengiz, au Kazakhstan, n'a pas interrompu sa production à la suite d'un incident, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le champ pétrolier de Tengiz au Kazakhstan, dirigé par Chevron CVX.N , n'a pas interrompu sa production de pétrole après le récent incident, ont déclaré deux sources industrielles à Reuters vendredi.
Le consortium Tengizchevroil a déclaré plus tôt vendredi qu'un "incident" s'était produit dans l'une des installations du champ pétrolifère de Tengiz le 11 mars, sans donner plus de détails.
