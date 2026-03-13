 Aller au contenu principal
Le gisement pétrolier de Tengiz, au Kazakhstan, n'a pas interrompu sa production à la suite d'un incident, selon certaines sources
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 07:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le champ pétrolier de Tengiz au Kazakhstan, dirigé par Chevron CVX.N , n'a pas interrompu sa production de pétrole après le récent incident, ont déclaré deux sources industrielles à Reuters vendredi.

Le consortium Tengizchevroil a déclaré plus tôt vendredi qu'un "incident" s'était produit dans l'une des installations du champ pétrolifère de Tengiz le 11 mars, sans donner plus de détails.

Valeurs associées

CHEVRON
196,990 USD NYSE +2,72%
EXXON MOBIL
153,530 USD NYSE +1,31%
Gaz naturel
3,23 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
101,42 USD Ice Europ -0,32%
Pétrole WTI
96,56 USD Ice Europ +0,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

Chargement...

