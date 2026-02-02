Le gisement de Tengiz, au Kazakhstan, a retrouvé 20 % de sa capacité de production au 1er février, selon certaines sources

(Refonte, ajout de détails)

La production de pétrole du champ géant de Tengiz, au Kazakhstan, s'est encore redressée ces derniers jours, atteignant près de 20 % de sa capacité dimanche, après un arrêt complet à la mi-janvier, ont déclaré deux sources au fait des données opérationnelles.

Tengiz, qui représente près de 40 % de la production du Kazakhstan, a été fermé le 18 janvier à la suite d'un incendie dans des équipements électriques, ce qui a réduit l'offre totale de pétrole du pays d'Asie centrale à un moment où les exportations étaient déjà limitées par des perturbations sur la principale voie d'acheminement de son oléoduc.

La production de pétrole à Tengiz est passée de 14 900 tonnes (118 000 barils) samedi à 23 000 tonnes (183 000 barils) dimanche, selon les sources. Cela représente environ 20 % de sa pleine capacité de production.

La production devrait continuer à augmenter et atteindre 54 000 tonnes (430 000 barils), soit environ 45 % de sa pleine capacité de production, d'ici mercredi, ont indiqué les sources.

Tengizchevroil (TCO), l'opérateur dirigé par Chevron

CVX.N , a déclaré qu'il augmentait progressivement sa production en fonction des conditions, mais qu'il ne commentait pas les détails opérationnels ou commerciaux spécifiques.

BAISSE DE LA PRODUCTION EN JANVIER

En janvier, la production moyenne de Tengiz a chuté de deux tiers par rapport à décembre pour atteindre 234 000 barils par jour, selon les données du Centre de situation et d'analyse du complexe de combustible et d'énergie (SAC FEC).

Le champ a produit 2,694 millions de tonnes en décembre, ce qui équivaut à 691 700 bpj selon les calculs de Reuters.

La production de Tengiz a atteint le niveau record de 3,7 millions de tonnes (soit environ 950 000 bpj) en août 2025, selon les données du SAC FEC.

LA MAINTENANCE FREINE LA PRODUCTION

La production totale de pétrole et de condensats du Kazakhstan a chuté à 1,27 million de bpj en janvier, contre 1,86 million de bpj en décembre et 1,87 million de bpj un an plus tôt, a déclaré une source citant les données de SAC FEC.

Le ministère de l'énergie n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Deux autres champs importants ont également connu des baisses en janvier. La production du champ pétrolier de Kashagan a baissé de 33 % pour atteindre 260 000 bpj, tandis que celle de Karachaganak a baissé de 13 % pour atteindre 198 300 bpj.

L'une des sources a déclaré que le déclin de Kashagan était lié à des travaux de maintenance. NCOC, l'opérateur de Kashagan, n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

La baisse de la production globale du Kazakhstan en janvier est due aux restrictions imposées à l'itinéraire d'exportation du Caspian Pipeline Consortium (CPC), dont l'infrastructure a été endommagée par une attaque de drone, ainsi qu'à la panne de Tengiz.