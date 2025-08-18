 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 881,44
-0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le GIP de BlackRock prend une participation dans l'activité de capture du carbone d'Eni
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 16:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds d'infrastructure GIP du gestionnaire d'actifs américain BlackRock BLK.N a accepté d'acheter une participation de 49,99 % dans l'activité de capture et de stockage du carbone d'Eni ENI.MI (CCUS), a déclaré la société italienne lundi, sans divulguer le prix. L'opération proposée s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large d'Eni visant à vendre des participations minoritaires dans des activités satellites afin de financer leur croissance. Eni CCUS Holding comprend les projets HyNet et Bacton en Grande-Bretagne et L10 aux Pays-Bas. Elle dispose également de droits futurs pour acquérir le projet italien de capture du carbone à Ravenne.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BLACKROCK
1 139,915 USD NYSE +0,38%
ENI
14,912 EUR MIL -0,40%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
65,86 USD Ice Europ -0,41%
Pétrole WTI
62,75 USD Ice Europ -0,66%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank