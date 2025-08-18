Le GIP de BlackRock prend une participation dans l'activité de capture du carbone d'Eni

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds d'infrastructure GIP du gestionnaire d'actifs américain BlackRock BLK.N a accepté d'acheter une participation de 49,99 % dans l'activité de capture et de stockage du carbone d'Eni ENI.MI (CCUS), a déclaré la société italienne lundi, sans divulguer le prix. L'opération proposée s'inscrit dans le cadre de la stratégie plus large d'Eni visant à vendre des participations minoritaires dans des activités satellites afin de financer leur croissance. Eni CCUS Holding comprend les projets HyNet et Bacton en Grande-Bretagne et L10 aux Pays-Bas. Elle dispose également de droits futurs pour acquérir le projet italien de capture du carbone à Ravenne.