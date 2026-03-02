Le GIP de BlackRock et EQT vont acquérir AES Corp. dans le cadre d'une opération de 33,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un consortium mené par Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock, et la société d'investissement EQT AB EQTAB.ST a accepté lundi d'acquérir AES Corp AES.N pour une valeur de 33,4 milliards de dollars
