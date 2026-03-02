Le GIP de BlackRock et EQT vont acquérir AES Corp. dans le cadre d'une opération de 33,4 milliards de dollars

Un consortium mené par Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock, et la société d'investissement EQT AB EQTAB.ST a accepté lundi d'acquérir AES Corp AES.N pour une valeur de 33,4 milliards de dollars