Le GIP de BlackRock est en pourparlers pour acheter la société d'électricité AES pour 38 milliards de dollars, d'après certaines sources

Les actions d'AES augmentent de plus de 15 % à la suite des négociations en vue d'une acquisition

L'opération pourrait dépasser 38 milliards de dollars, dette comprise

La hausse de la demande d'électricité stimule l'intérêt des investisseurs pour les services publics

Le GIP a un historique d'acquisitions dans le secteur des services publics

Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock BLK.N ,est en pourparlers avancés pour acheter le groupe de services publics AES AES.N , ont déclaré mercredi des personnes au fait du dossier, dans le cadre d'une transaction qui pourrait dépasser 38 milliards de dollars, dette comprise.

Les actions d'AES ont bondi de plus de15% à 15,15 dollars, atteignant ainsi leur niveau le plus élevé depuis 11 mois, suite à cette nouvelle qui a été rapportée par le Financial Times.

Une transaction pourrait être annoncée dans les semaines à venir, selon deux des sources, qui ont toutefois précisé qu'il n'y avait aucune garantie qu'un accord soit conclu et que les négociations pouvaient encore échouer.

Les deux sources, ainsi que deux autres sources, qui ont toutes parlé sous le couvert de l'anonymat pour discuter de délibérations confidentielles, ont confirmé que des discussions avaient eu lieu entre AES et GIP au cours des derniers mois.

AES a une dette consolidée d'environ 29 milliards de dollars et, à la dernière clôture, sa capitalisation boursière s'élevait à 9,37 milliards de dollars, ce qui implique une valeur d'entreprise de plus de 38 milliards de dollars.

AES n'a pas souhaité faire de commentaire. Le GIP n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les compagnies d'électricité suscitent l'intérêt des investisseurs alors que l'intelligence artificielle et les centres de données font grimper la demande d'électricité, provoquant une vague de transactions dans le secteur. AES, qui a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du deuxième trimestre en juillet, a connu une croissance significative dans son unité de production d'énergie renouvelable au cours de l'année écoulée. Cette expansion a été alimentée par un mouvement mondial en faveur de sources de production d'énergie plus propres, coïncidant avec les projections selon lesquelles la consommation d'énergie aux États-Unis atteindra des niveaux records.

L'année dernière, BlackRock a acquis GIP pour 12,5 milliards de dollars, dans le cadre de ses efforts pour étendre sa présence dans les infrastructures et les marchés privés.

GIP a des antécédents notables dans le domaine des services publics, notamment en s'associant l'année dernière à CPP Investments dans le cadre d'une acquisition en cours de 6,2 milliards de dollars d'Allete, une entreprise américaine de services publics.

AES, dont le siège se trouve à Arlington, en Virginie, possède des actifs énergétiques sur quatre continents, générant plus de 36 000 mégawatts, selon son site web.