Le Ghana vise 127 tonnes d'or artisanal par an dans le cadre de réformes radicales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

De nouvelles réformes au Ghana pour lutter contre la contrebande d'or

GoldBod va gérer le risque de prix et le risque lié à la vente de l'or de l'ASM

Les réformes portent sur l'environnement, l'application de la loi et la fiscalité

par Emmanuel Bruce

Le Ghana prévoit de canaliser environ 127 tonnes d'or par an provenant de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (ASM) vers le commerce officiel dans le cadre de réformes sectorielles révisées afin d'augmenter les recettes en devises et d'endiguer les pertes dues à la contrebande, a déclaré mercredi le ministre des finances du pays.

Les pays africains sont confrontés à d'importantes fuites d'or provenant de l'ASM, perdant chaque année des milliards de dollars de recettes, l'or non déclaré étant passé en contrebande à travers des frontières poreuses vers des centres mondiaux tels que Dubaï.

Le Ghana, premier producteur d'or du continent, a perdu environ 11,4 milliards de dollars sur la période 2019-2023, selon la fondation à but non lucratif Swissaid.

L'OR ARTISANAL RAPPORTERA 20 MILLIARDS DE DOLLARS PAR AN

Cassiel Ato Forson a déclaré au Parlement que le Ghana Gold Board serait tenu d'acheter un minimum de 2,45 tonnes d'or ASM par semaine et de consolider les achats dans un pipeline formel visant plus de 20 milliards de dollars d'entrées annuelles.

Cette initiative fait suite à une augmentation de la production de l'ASM, stimulée par la flambée des prix de l'or et la création par le Ghana du GoldBod en 2025, qui a permis de porter la production nationale à environ 186 tonnes cette année-là.

M. Forson a déclaré qu'à partir du mois prochain, dans le cadre de la nouvelle politique, GoldBod assumera l'entière responsabilité de la négociation des accords d'écoulement et de la vente de tout l'or de l'ASM qu'il achète. L'organisme de réglementation se procurera des fonds pour acheter de l'or pendant trois à quatre semaines et déploiera des produits dérivés et des outils de couverture pour gérer le risque de prix.

La Banque du Ghana finance actuellement les achats d'or de l'ASM.

"Pour décourager la contrebande, GoldBod pourrait recourir à des incitations par le biais d'achats au comptant sur le marché mondial et de primes pour les mineurs agréés", a déclaré M. Forson.

La Banque du Ghana et GoldBod signeront également un accord exigeant que toutes les devises étrangères provenant du programme soient vendues uniquement à la banque centrale à un taux convenu.

Le ministre a indiqué que les efforts de formalisation seront étendus aux efforts environnementaux et de mise en œuvre, aux systèmes de traçabilité, à l'expansion de la capacité de raffinage locale et aux réformes visant à réduire les coûts d'exploitation.

Le Ghana poursuit également les réformes du régime financier du secteur minier , qui, selon les grands producteurs, étoufferont les investissements et ralentiront la production.