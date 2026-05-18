Le Ghana envisage d'acheter 30 % de l'or produit par les exploitants miniers afin de renforcer ses réserves, selon la banque centrale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du titre pour préciser que le Ghana souhaite acheter de l'or auprès des mineurs)

* La banque centrale souhaite acquérir 30 % de la production sous forme de dore pour améliorer la traçabilité, selon un responsable

* Les mineurs s'inquiètent de la remise proposée, invoquant des conditions peu claires

* GoldBod désigné comme gardien des exportations d'or dans le cadre du programme remanié

par Maxwell Akalaare Adombila

Le Ghana a demandé aux grands exploitants aurifères de vendre 30 % de leur production annuelle à la banque centrale dans le cadre d'une initiative remaniée de constitution de réserves, contre 20 % auparavant, a déclaré un haut responsable à Reuters, bien que les mineurs affirment que des conditions commerciales essentielles restent en suspens.

Les banques centrales du monde entier accumulent de plus en plus de lingots, car la flambée des prix renforce l'attrait de l'or en tant qu'actif de réserve. Le Ghana, premier producteur d'or d' en Afrique, a lancé son programme d'achat de lingots en 2022, concluant par la suite un accord avec les mineurs par l'intermédiaire de la Chambre des mines du Ghana pour fournir 20 % de la production annuelle à la banque centrale. Les réserves d'or ont grimpé à 19,2 tonnes en février, selon les données de la Banque du Ghana, contribuant à stabiliser le cedi ghanéen et à reconstituer les réserves de change alors que l'économie se remet de sa pire crise depuis une génération.

PROGRAMME DE RÉSERVES REMANIÉ Le gouvernement a réorganisé le programme en février, visant jusqu’à 157 tonnes (, soit 15 mois de couverture des importations) d’ici 2028.

« Cette fois-ci, nous avons l'intention de négocier 30 % de la production annuelle [des mineurs industriels]… ces 30 % devant être livrés intégralement sous forme de dore », a déclaré jeudi Paul Bleboo, responsable du programme de gestion de l'or de la banque centrale.

L’année dernière, les exploitants miniers industriels ont livré environ 10 tonnes sur une production déclarée d’environ 100 tonnes, soit environ 10 % contre un engagement de 20 %, a précisé M. Bleboo. La banque centrale vise à renforcer ses réserves tout en améliorant la traçabilité, le négociant public en or GoldBod jouant le rôle de « gardien » par lequel toutes les exportations doivent passer. Lorsque les entreprises exportent directement, la banque souhaite que 30 % des expéditions soient conservés sous forme de doré afin de suivre les volumes et les allocations.

La banque centrale a enregistré une perte d'exploitation d'environ 15,6 milliards de GHS (1,37 milliard de dollars) en 2025, principalement due au coût du resserrement monétaire et de la constitution de réserves, y compris les pertes liées au programme d'achat d'or, comme le montrent ses états financiers.

M. Bleboo a déclaré que les remises sur les achats et la remise proposée de moins de 1 % sur les achats d’or industriel sont « nécessaires », reflétant les coûts de raffinage, de transport et de pureté, et devraient être considérées comme le coût de la constitution des réserves.

Mais les sociétés minières affirment que les négociations sont en cours. Kenneth Ashigbey, directeur général de la Chambre des mines du Ghana, a déclaré que les discussions sur les prix et les remises n’étaient « pas simples » et qu’aucun accord n’avait été conclu.

Un dirigeant du secteur minier a déclaré que les exploitants s’opposaient aux remises basées sur le volume et à la valorisation nulle des sous-produits tels que l’argent.

La remise proposée de 1 % pourrait s'apparenter à une taxe et les entreprises invoquent également des délais serrés, car les plans avaient été élaborés autour d'un niveau de 20 %, proposant plutôt une montée en puissance progressive, a déclaré la source.

(1 $ = 11,4200 cédis ghanéens)