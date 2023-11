Le GFI Vatel renforce son stock d’actifs forestiers

Paris, le 22 novembre 2023 – Le GFI Vatel annonce l’acquisition de deux nouvelles forêts dans les régions Centre-Val de Loire, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Ces massifs représentent une superficie totale de 175 ha.



Dans le cadre de sa stratégie d’investissement et de diversification géographique, le GFI Vatel a acquis deux nouveaux massifs forestiers :



• Les Bois de Feucherolles et d’Ormoy, qui sont situés entre le Perche et le Pays de Rambouillet, au Nord de la plaine de Beauce, et s’étendent sur 100 ha.

Les atouts : la qualité́ des peuplements de chêne, riches en bois d’avenir de belle qualité́, des sols propices à la sylviculture du chêne, et une proximité aux grands axes de communication et des industries de transformation du chêne.



• Le Bois de la Bouchoise qui est constitué principalement de chênes avec quelques essences secondaires comme le hêtre, le merisier et le charme. La propriété totalise une superficie de 75 ha réparties sur trois communes au Nord du Parc Naturel du Morvan.

Les atouts : une valeur patrimoniale importante, la bonne qualité des bois, un vaste réseau de chemins forestiers