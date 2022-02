Le gestionnaire quantitatif Intech sort du giron de Janus Henderson

(NEWSManagers.com) - Intech Investment Management, société américaine spécialisée dans la gestion quantitative sur les actions, va devenir indépendant après que sa direction a annoncé, ce jeudi, le rachat de la firme auprès du gestionnaire d'actifs Janus Henderson, son actuel propriétaire.

La transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, devrait être clôturée d'ici la fin du premier semestre 2022. A l'issue de l'opération, Intech, fondée en 1987 et qui gérait 38 milliards de dollars (33,5 milliards d'euros) fin décembre 2021, sera entièrement détenu par son fondateur, ses salariés et les membres de son conseil d'administration.

Un nouveau conseil d'administration sera formé et présidé par le cofondateur et ancien directeur général d'Acadian Asset Management, Churchill Franklin. Le futur conseil sera aussi composé de l'économiste et prix Nobel d'économie (en 1997) Myron Scholes, et de l'ancien responsable des opérations de la Bourse de New York, Larry Leibowitz.

Intech va en outre nommer un nouveau directeur général en la personne de Jose Marques, ex-responsable du trading au sein du hedge fund Bridgewater Associates et actuel dirigeant d'Entrypoint Capital. Il rejoindra le conseil d'administration. Jose Marques va succéder à Adrian Banner qui devient directeur des investissements d'Intech et se concentrera sur la gestion de portefeuille et la recherche. Il conservera son siège au sein du conseil d'administration. Enfin, Jian Tang sera promu au poste de gérant de portefeuille avec la responsabilité d'améliorer le processus de gestion d'Intech.

" Nous soutenons la nouvelle structure capitalistique d'Intech, car elle permet aux deux organisations de se concentrer sur leurs principales propositions de valeur : Janus Henderson, qui propose des investissements actifs et fondamentaux, et Intech, qui fournit des solutions d'investissement quantitatif de qualité supérieure aux investisseurs institutionnels " , a commenté Dick Weil, directeur général de Janus Henderson dans un communiqué.

Pour assurer la continuité des opérations et du service clients, Intech et Janus Henderson entreront dans un accord de transition de services.