Le gestionnaire de réseau MISO choisit Ameren et une filiale de NextEra pour la construction de projets de transport d'électricité dans le Midwest

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L'opérateur de réseau Midcontinent Independent System Operator (MISO) a annoncé mardi avoir sélectionné un consortium dirigé par des filiales des compagnies d'électricité Ameren et NextEra pour construire et exploiter deux projets de transport d'électricité dans le Midwest américain.

Ameren Transmission Company of Illinois et GridLiance Heartland, filiale de NextEra, dirigeront le consortium, qui comprend également Dairyland Power Cooperative et l'Illinois Municipal Electric Agency.

* MISO a déclaré qu'elle prévoyait de construire deux lignes interétatiques qui fourniront une énergie sûre, fiable et compétitive aux communautés du Midwest.

* Le projet Sub T – Iowa/Illinois State Line (STIW) comprend deux nouvelles lignes de transport d'une longueur totale de 149 miles et devrait coûter 940 millions de dollars.

* L'une des lignes partira de la sous-station du comté de Woodford vers l'ouest jusqu'à la frontière entre l'Iowa et l'Illinois, tandis que l'autre se prolongera vers l'ouest depuis la frontière jusqu'à la sous-station Sub T en Iowa.

* Le projet Woodford County – Illinois/Indiana State Line (WIIL) comprend également deux nouvelles lignes de transport d’électricité s’étendant sur 142 km et une nouvelle sous-station, pour un coût estimé à 718 millions de dollars, a indiqué MISO.

* Ameren, GridLiance, Dairyland et IMEA détiendront respectivement des participations de 43%, 43%, 11% et 3% dans les deux projets.

* La mise en service des deux projets est prévue pour 2034, après le processus d'examen réglementaire et une consultation approfondie des parties prenantes et des communautés.