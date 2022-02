Le gestionnaire de dette privée Arcmont ouvre une succursale à Paris

(NEWSManagers.com) - Arcmont Asset Management, l'une des principales sociétés de gestion spécialisées sur la dette privée européenne, vient récemment d'ouvrir une succursale à Paris, a appris NewsManagers (groupe Agefi). Il s'agit du sixième bureau en Europe ouvert par le gestionnaire britannique fondé en 2011 qui formait, avant sa prise d'indépendance et son changement de dénomination en novembre 2019, l'activité de dette privée de la société de gestion BlueBay Asset Management. La société, majoritairement détenue par ses salariés (plus de 85 au total), est présente à Madrid, Stockholm, Luxembourg, Milan, Munich ainsi qu'à New York. Elle commercialise des fonds de prêts en direct et de prêts seniors. Son actionnariat compte aussi Dyal Capital Partners, qui finance des gestionnaires d'actifs alternatifs via des prises de participations minoritaires et qui a fusionné avec Owl Rock via la cotation d'une société chèque en blanc (special purpose acquisition company ou Spac) en 2020.

L'entité Arcmont Asset Management France, établie sous la forme d'une société par actions simplifiée (SAS), a débuté ses activités courant décembre 2021 et s'est installée avenue de l'Opéra dans le 1er arrondissement de Paris. Pour se développer sur les marchés francophones, Arcmont a recruté Beata Kaminska en tant que responsable des ventes et du marketing sur ces marchés, basée dans le nouveau bureau parisien. Avant de rejoindre la firme en novembre dernier, Beata Kaminska était responsable des ventes de C-Quadrat Asset Management France, développant depuis Paris l'activité du gestionnaire autrichien dans les marchés francophones. L'intéressée est également passée par Tikehau Investment Management dont elle supervisait la distribution à l'international, ainsi que par Amundi où elle a occupé les fonctions de responsable de la distribution en France.

Présent depuis 2015

Cependant, la présence de Arcmont sur le territoire français n'est pas nouvelle puisque la firme investit en France depuis 2015 - et disposait depuis environ trois ans d'un bureau de représentation local. Depuis 2016, la société de gestion a investi près de 3 milliards d'euros répartis sur 20 transactions en France, dont 1 milliard déployé pour la seule année 2021. Arcmont s'appuie sur une équipe de cinq professionnels dédiés au marché français pour ses opérations en France.

Sur son site internet, Arcmont revendique avoir levé environ 18 milliards d'euros depuis sa création et en avoir investi 15 milliards répartis sur plus de 190 transactions de dette privée dans 12 pays d'Europe. En novembre 2021, le gestionnaire a annoncé avoir levé 6 milliards d'euros pour son deuxième fonds de prêts seniors aux sociétés européennes de taille moyenne issues des secteurs défensifs (santé, télécoms, biens de consommation, …).