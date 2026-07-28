Le gestionnaire d'actifs Invesco enregistre une hausse de son bénéfice trimestriel grâce à de solides entrées de capitaux et à une augmentation des commissions

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Le gestionnaire d'actifs Invesco IVZ.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, portée par une augmentation des revenus issus des commissions, l'optimisme concernant les résultats des entreprises ayant alimenté une reprise du marché et fait grimper la valeur de ses actifs générateurs de commissions.

Les actions de la société basée à Atlanta, en Géorgie, qui avaient progressé de 14,6% à la clôture précédente, ont encore gagné 2 % en pré-ouverture à l'annonce de ces résultats.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Au 30 juin, Invesco gérait 2 470 milliards de dollars d'actifs, contre 2 000 milliards un an plus tôt.

* Les commissions de gestion d’actifs de la société ont augmenté de 32,8% au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, pour atteindre 1,46 milliard de dollars .

* Les commissions perçues par les gestionnaires d’actifs dépendent de deux facteurs: les flux de capitaux entrant et sortant des fonds, et la performance des investissements.

* Ses commissions de performance, perçues lorsque les rendements atteignent les objectifs convenus, ont également augmenté de 42,3% pour s’établir à 3,7 millions de dollars au deuxième trimestre. Les entrées nettes ont plus que quadruplé par rapport à l’année précédente, atteignant 62,7 milliards de dollars.

* Invesco, une société indépendante de gestion d’actifs, propose des solutions destinées aux particuliers et aux institutionnels à des clients répartis dans 120 pays.

* Hors coûts exceptionnels, la société a enregistré un bénéfice de 322,3 millions de dollars, soit 71 centimes par action, contre 165,2 millions de dollars, soit 36 centimes par action, un an plus tôt.