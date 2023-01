Le gestionnaire d'actifs de Jefferies entre au capital d'un hedge fund

(NEWSManagers.com) - Leucadia Asset Management, le gestionnaire d'actifs multi-boutiques du groupe américain Jefferies, va acquérir une part minoritaire du capital de StemPoint Capital dans le cadre d'un partenariat stratégique. Ce hedge fund actions, basé à New York, a démarré son activité le 3 janvier.

Il a été établi par trois anciens de Sphera Fund dont Michelle Ross, directrice des investissements et associée-directrice de StemPoint Capital, qui a également travaillé chez PointState Capital et Soros Fund Management. StemPoint Capital est spécialisé sur la biotechnologie et la pharmaceutique.

Les co-présidents de Leucadia AM, Nick Daraviras et Sol Kumin, ont indiqué dans un communiqué que cela faisait plusieurs années que la société de gestion cherchait à s'introduire sur le segment de la santé et qu'elle y parvient désormais via StemPoint Capital.