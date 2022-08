Le gestionnaire alternatif Axon Partners sur le point de se coter en Espagne

(NEWSManagers.com) - La société de gestion alternative espagnole Axon Partners Group, également active dans le consulting, va faire son entrée jeudi 28 juillet à la Bourse de Madrid sur le segment BME Growth dédié aux sociétés de petite et moyenne taille. Les titres d'Axon pourront se négocier au prix de 19,1 euros par action lors de l'introduction en Bourse, ce qui suggère une valorisation à hauteur de 101 millions d'euros. Axon, fondé en 2006, gère quelque 435 millions d'euros d'encours et procède notamment à des investissements directs dans la technologie et dans des fonds de fonds.