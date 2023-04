Le gérant crédit alternatif Sound Point acquiert Assured Investment Management

- Sound Point Capital Management, gérant américain spécialisé sur le crédit alternatif avec 32 milliards de dollars d’encours sous gestion, a annoncé, ce mercredi, un accord pour l’acquisition d’Assured Investment Management.Cette dernière investit dans des obligations structurées adossées à des prêts (CLO). Elle était, depuis 2019, le gestionnaire d’actifs institutionnel d’Assured Guaranty, société établie aux Bermudes qui fournit entre autres des assurances pour les obligations municipales et des garanties pour des financements d’infrastructures ou structurés. Avant son rachat par Assured Guaranty, elle se dénommait BlueMountain Capital Management.Selon les termes de l’accord, Assured Guaranty deviendra un actionnaire important de Sound Point. L’actionnaire majoritaire restera Stephen Ketchum, associé-directeur et responsable des investissements de Sound Point et il restera soutenu par Stone Point Capital et Dyal Capital Partners. A lire aussi: Moody’s alerte sur les CLO en cas de récession Les filiales d’assurances d’Assured Guaranty basées aux Etats-Unis investiront un milliard de dollars dans les fonds et comptes gérés séparément de Sound Point. Elles n’investiront dans aucun autre gestionnaire de crédit alternatif.A la clôture de l’opération, Sound Point va récupérer quelque 15,2 milliards de dollars d’encours, portant ses encours totaux à environ 47 milliards de dollars. La firme va mettre la main sur 32 CLO actifs d’Assured IM, dont 25 américains et 7 européens, qui s’ajouteront à ses 39 CLO existants. Selon un communiqué, Sound Point deviendra le cinquième plus gros gestionnaire de CLO au monde.La transaction devrait être clôturée au début du troisième trimestre 2023.

Adrien Paredes-Vanheule