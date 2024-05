Le gendarme européen des marchés met en garde sur les communications entre analystes et sociétés

(AOF) - L'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités nationales compétentes ont récemment observé un certain nombre d'épisodes de forte volatilité pour des actions européennes, dont certains ont eu lieu peu de temps après des " pre-close calls " entre les sociétés et des analystes sélectionnés, indique le gendarme européen des marchés. Les "pre-close calls" sont des communications entre une entreprise cotée et des analystes avant la publication des résultats.

L'Autorité fait remarquer que des médias ont établi un lien entre certaines de ces communications et la volatilité qui s'en est suivie, laissant parfois planer le doute sur une éventuelle divulgation illégale d'informations privilégiées.

Elle considère que ces " pre-close calls comportent des risques inhérents de divulgation illicite d'informations privilégiées par inadvertance, risques accrus par le manque de publicité de ces événements et l'absence d'enregistrement de ce qui a été présenté ". L'Autorité européenne des marchés financiers a rappelé que ces communications doivent seulement fournir des informations non privilégiées.