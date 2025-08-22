 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le gendarme britannique de la concurrence ouvre une enquête sur l'opération Getty Images-Shutterstock
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 12:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité britannique de la concurrence a déclaré vendredi qu'elle avait lancé une enquête sur la fusion de Getty Images GETY.N avec son rival Shutterstock SSTK.N pour un montant de 3,7 milliards de dollars.

L'Autorité de la concurrence et des marchés a indiqué qu'elle avait fixé au 20 octobre la date limite pour sa décision de phase 1 sur l'enquête.

