Le géant suisse de l'optique Alcon lève son offre d'achat sur son concurrent Staar

ALCC.S a faitune nouvelle offre pour Staar Surgical STAA.O d'une valeur de 1,6 milliard de dollars, a-t-il déclaré mardi, alors qu'il cherche à conclure un accord malgré l'opposition du principal actionnaire de Staar.

La dernière offre vaut 30,75 dollars par action en espèces. Alcon a également réduit le niveau des paiements liés aux dirigeants de Staar si l'opération est menée à bien. Ces paiements avaient également été critiqués par le principal actionnaire de Staar, Broadwood Partners.

L'offre initiale d'Alcon, acceptée au début du mois d'août, s'élevait à 28 dollars par action et valorisait la société à 1,5 milliard de dollars.

Staar a recommandé à ses actionnaires de voter en faveur de la dernière offre lors d'une réunion qui se tiendra le 19 décembre. La transaction devrait être finalisée au début de l'année 2026, a déclaré Alcon.

Le vote avait déjà été reportétrois fois .

Broadwood s'est refusé à tout commentaire mardi. Elle s'était opposée à l'offre initiale, estimant qu'elle sous-évaluait l'entreprise, et avait critiqué le conseil d'administration de Staar pour avoir choisi de vendre la société "sans poursuivre un processus de vente adéquat".

En novembre, le conseil d'administration de Staar a entamé un processus de "go-shop", au cours duquel Alcon a renoncé à ses droits de s'aligner sur toute offre concurrente et de recevoir une indemnité de rupture si une offre supérieure se matérialisait.

Staar a pris contact avec 21 parties durant cette période, mais n'a pas reçu de proposition, a déclaré une source familière avec le processus, sous couvert d'anonymat.

Alcon a déclaré: "Cette meilleure et dernière offre aux actionnaires de Staar offre un choix clair: une prime substantielle et certaine contre un avenir incertain."

Les analystes de BTIG ont recommandé aux actionnaires de Staar d'accepter l'offre.

"Les actions de Staar risquent de souffrir considérablement si l'accord n'est pas conclu", ont-ils déclaré dans une note.

Les actions de Staar Surgical ont ouvert en hausse de 13,7 % après l'annonce de la nouvelle offre.