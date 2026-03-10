Le géant pétrolier des Émirats arabes unis ADNOC ferme la raffinerie de Ruwais après une attaque de drone, selon une source

* Les autorités interviennent en cas d'incendie sur le site de Ruwais, aucun blessé n'est à déplorer

* La raffinerie Ruwais 2 d'ADNOC a été fermée et un arrêt de sécurité est prévu, selon l'IIR.

* Les opérations de la raffinerie Ruwais 1 ont été réduites plus tôt en raison du conflit

(Mises à jour avec des détails de l'IIR dans les paragraphes 6-7) par Yousef Saba et Ahmad Ghaddar

ADNOC, le géant pétrolier d'Abou Dhabi, a fermé sa raffinerie de Ruwais en raison d'un incendie survenu dans une installation du complexe à la suite d'une attaque de drone, a déclaré mardi une source au fait de la situation. Il s'agit de la dernière perturbation des infrastructures énergétiques due à la guerre américano-israélienne contre l'Iran .

Le complexe abrite les installations de l'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) qui peuvent raffiner jusqu'à 922 000 barils de pétrole par jour et sert de plaque tournante pour les opérations en aval de l'émirat, y compris d'importantes usines de produits chimiques, d'engrais et de gaz industriels.

Le service de presse du gouvernement d'Abou Dhabi a déclaré que les autorités intervenaient sur un incendie dans l'installation après une attaque de drone, ajoutant qu'il n'y avait pas de blessés. Il n'a pas précisé de quelle installation il s'agissait.

Cette attaque est la dernière en date depuis que Téhéran a lancé des frappes sur plusieurs de ses voisins en réponse à l'offensive américano-israélienne contre l'Iran. Les attaques ont contraint plusieurs pays à réduire leur production , tandis que la navigation dans le détroit d'Ormuz, point d'étranglement vital pour le transit du pétrole, qui achemine environ un cinquième des flux pétroliers mondiaux, s'est quasiment arrêtée.

La raffinerie a été fermée par mesure de précaution, a déclaré la source à Reuters, ajoutant que toutes les autres opérations du complexe se poursuivaient normalement

L'institut de surveillance IIR Energy a déclaré qu'ADNOC avait été contraint de fermer la seule unité de distillation de brut de sa raffinerie Ruwais 2 (417 000 barils par jour) (West) après une attaque de drone mardi, et qu'il prévoyait de procéder à un arrêt pour raisons de sécurité dans l'ensemble de l'usine.

Selon l'IIR, ADNOC avait déjà réduit les opérations de plusieurs unités de sa raffinerie Ruwais 1 (East), d'une capacité de 400 000 barils par jour, d'environ 10 % à 20 % le 6 mars, en raison du conflit régional.

ADNOC, le bureau des médias d'Abu Dhabi et le ministère des affaires étrangères des Émirats arabes unis n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

DES CONSÉQUENCES CATASTROPHIQUES

En Arabie saoudite voisine, un petit incendie résultant d'une attaque la semaine dernière sur la raffinerie de Ras Tanura, la plus grande raffinerie du pays, a été rapidement éteint et maîtrisé, a déclaré mardi le directeur général du géant pétrolier Saudi Aramco, Amin Nasser, ajoutant que la raffinerie était en cours de redémarrage.

Nasser a mis en garde contre les "conséquences catastrophiques " si le détroit reste fermé, alors qu'Aramco présentait ses résultats .

Lundi, la société bahreïnienne Bapco Energies a déclaré un cas de force majeure sur les opérations de son groupe après l'attaque de son complexe de raffinage du pétrole, tandis que la Kuwait Petroleum Corporation a commencé à réduire sa production de pétrole samedi et a déclaré un cas de force majeure .

Le Qatar a également fermé sa production de gaz naturel liquéfié, qui représente environ 20 % des exportations mondiales.