Le géant minier Grupo Mexico double son bénéfice net au quatrième trimestre grâce au boom des métaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GMEXICOB.MX , l 'un des plus grands producteurs de cuivre au monde, a presque doublé son bénéfice net au quatrième trimestregrâce à la hausse des prix des métaux et à l'augmentation des volumes, a-t-il déclaré mardi, compensant largement les résultats plus faibles de l'infrastructure liés à la suspension des plateformes pétrolières et aux vents contraires des taux directeur.

Le conglomérat, qui est devenu l'année dernière la plus grande société cotée sur le marché mexicain, a vu ses bénéfices nets atteindre 1,43 milliard de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation de 1,32 milliard de dollars des analystes interrogés par LSEG.

Les bénéfices ont été stimulés par l'augmentation de la production, avec une hausse de 2 % pour le cuivre et de 14 % pour l'or. Les prix ont également augmenté, avec une hausse de 22 % pour le cuivre, de 74 % pour l'argent et de 56 % pour l'or, a déclaré Grupo Mexico.

Les revenus du groupe ont augmenté de 34 % pour atteindre 5,15 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation de 4,87 milliards de dollars des analystes.

L'entreprise minière envisage des investissements de plusieurs milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, avec des projets en cours dans son pays et aux États-Unis, au Pérou et en Espagne.

Grupo Mexico a déclaré que son unité américaine, Asarco, pourrait doubler sa production minière grâce aux nouvelles politiques en matière de cuivre définies par le président Donald Trump. Il a ajouté qu'il allait de l'avant avec une évaluation visant à rouvrir et à agrandir sa fonderie Hayden et sa raffinerie Amarillo aux États-Unis.

Au Mexique, l'entreprise a déclaré qu'elle était en pourparlers avec l'administration actuelle pour reprendre plus de 10 milliards de dollars d'investissements après que les permis aient été suspendus sous le gouvernement précédent.

La division infrastructure de Grupo Mexico a enregistré une perte nette au cours du trimestre, ce qui a pesé sur les résultats, sous la pression de la suspension de quatre plates-formes pétrolières offshore par le producteur public Pemex PEMX.UL et des effets de change.